الإثنين.. يشارك محافظو الوادي الجديد السابقين احتفالات المحافظة بالعيد القومي‎

يشارك محافظو الوادي الجديد السابقين، الإثنين المقبل في احتفالات أهالي المحافظة بالعيد القومي رقم 57ظ

قال اللواء مخمود عشماوى محافظ الوادي الجديد، أن 4 محافظين سيقومون بحضور الاحتفال الرسمي بالعيد القومي والمخطط إقامته بالاستاد الرياضي بمدينة الخارجة، حيث وافق على الحضور د. فاروق التلاوي، واللواء جمال إمبابي، واللواء طارق مهدي، واللواء محمود خليفة.

وأكد «عشماوي»، أن الاحتفال يتضمن مشاركة طلاب المدارس والجامعات في طابور العرض والذي يتكون من شرائح تمثل المجتمع الواحاتي، كما تشارك أيضًا فرقة الفنون الشعبية بتقديم عرضًا فنيًا راقصًا يعبر عن العادات والتقاليد الواحاتية القديمة بمشاركة فنان الواحة الأصيل حسن ناجي.

كما سيتم مشاركة الوحدات المحلية القروية، بمركبات مزينة بغصون أشجار النخيل وتحمل أهم المنتجات التي تتميز بها كل قرية، من خلال موكب الزهور والذي سيجوب شوارع مدينة الخارجة.

وأضاف «عشماوى»، الاحتفال بالعيد القومي مستمر طوال شهر أكتوبر بافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تؤسس لتحسين البنية الأساسية من المرافق والخدمات التي يحتاجها أبناء المحافظة.