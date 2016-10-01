أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«وكيل وزارة التعليم» بسوهاج يبحث نشرات الندب وموقف الصيانة بالمدارس‎

Google+ Print
«وكيل وزارة التعليم» بسوهاج يبحث نشرات الندب وموقف الصيانة بالمدارس‎ «وكيل وزارة التعليم» بسوهاج يبحث نشرات الندب وموقف الصيانة بالمدارس‎

محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بسوهاج

عقد محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بسوهاج، اجتماعًا ظهر اليوم السبت، بمديري الإدارات التعليمية، ومديري الإدارات المختلفة بديوان عام المديرية، لبحث العديد من قضايا التعليم.

حضر الاجتماع سنية عز الدين، وكيل المديرية، والدكتور عمرو شلتوت، مدير عام التعليم العام، والأستاذ محمد الرشيدي، مدير عام التعليم الفني، والأستاذ أحمد محمد بدران، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وخلال الاجتماع ناقش الحاضرون ما تم بشأن تنفيذ نشرات الندب لسد العجز في المدارس والإدارات وفق المعايير المحددة التي تم التوافق عليها خلال اجتماع المجلس الاقليمي للتعليم بسوهاج،

كما ناقش الحاضرون الموقف النهائي لأعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس المحافظة، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدارس خلال 12 يومًا من تاريخ الاجتماع، وتقديم بيان من مديري الإدارات يفيد الانتهاء الفعلي من جميع أعمال الصيانة بالمدارس خلال هذه المدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا