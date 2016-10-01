«وكيل وزارة التعليم» بسوهاج يبحث نشرات الندب وموقف الصيانة بالمدارس‎

عقد محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بسوهاج، اجتماعًا ظهر اليوم السبت، بمديري الإدارات التعليمية، ومديري الإدارات المختلفة بديوان عام المديرية، لبحث العديد من قضايا التعليم.

حضر الاجتماع سنية عز الدين، وكيل المديرية، والدكتور عمرو شلتوت، مدير عام التعليم العام، والأستاذ محمد الرشيدي، مدير عام التعليم الفني، والأستاذ أحمد محمد بدران، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وخلال الاجتماع ناقش الحاضرون ما تم بشأن تنفيذ نشرات الندب لسد العجز في المدارس والإدارات وفق المعايير المحددة التي تم التوافق عليها خلال اجتماع المجلس الاقليمي للتعليم بسوهاج،

كما ناقش الحاضرون الموقف النهائي لأعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس المحافظة، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدارس خلال 12 يومًا من تاريخ الاجتماع، وتقديم بيان من مديري الإدارات يفيد الانتهاء الفعلي من جميع أعمال الصيانة بالمدارس خلال هذه المدة.