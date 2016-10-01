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الشرطة الفرنسية تشتبك مع مهاجرين ومحتجين خارج مخيم كاليه

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الشرطة الفرنسية تشتبك مع مهاجرين ومحتجين خارج مخيم كاليه الشرطة الفرنسية تشتبك مع مهاجرين ومحتجين خارج مخيم كاليه

أرشيفية

قالت سلطات محلية إن الشرطة الفرنسية استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المهاجرين والمحتجين الذين احتشدوا اليوم السبت خارج مخيم كاليه تحديا لحظر مفروض.

وبحسب رويترز تجمع نحو 200 مهاجر و50 متظاهرا تحت أحد الجسور احتجاجا على الظروف المعيشية في المخيم الذي تعهد الرئيس فرانسوا أولوند بإغلاقه بحلول نهاية العام.

واشتبكت الشرطة مع المهاجرين أثناء محاولتها دفعهم للعودة إلى المخيم في حين رشق ناشطون قوات الأمن بالحجارة.

وعلى بعد نحو 48 كيلومترا من ميناء كاليه بشمال البلاد قطعت الشرطة طريق 150 آخرين من المحتجين الذين غادروا العاصمة باريس على متن أربع حافلات كانت متجهة نحو الميناء.

 

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