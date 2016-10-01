بالصور.. ننشر تفاصيل مسلسل العرائس المتحركة «وردة وتوت» على «راديو هيتس»

قالت الإعلامية أسماء مصطفى التي تقدم شخصية “سمسمة” في المسلسل الإذاعي “وردة وتوت”، إن المسلسل يعد بمثابة كبسولة ترفيهية صباحية للأطفال تستهدف تقديم المعلومة والقيم والأخلاق.

وأضافت “مصطفى”، في تصريحات خاصة لـ”أونا”: “حاولنا استعادت أهداف وقيم مسلسلات الأطفال الشهيرة مثل بوجي وطمطم، ولكن بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي ويواكب عقلية جيل الأطفال الحالي، حيث استعنا بعرائس حقيقية لتكون بنفس ملامح البني آدم مثل الأم وردة والطفل توت، وحرصنا كذلك على أن تحتوي كل حلقة بالمسلسل على حدوتة يحبها الطفل ومعلومة حقيقية يفهمها”.

وأوضحت صاحبة شخصية “سمسمة”، أن توت طفل مصري عادي مثل باقي الأطفال ولكنه مشاكس ويتحدث كثيراً وذكي يتعلم قيم عن وطنه، وتابعت ” حرصنا على إيجاد نموذج للعروسة الولد لأننا دائمًا نجد بالمسلسلات نموذج للعروسة للبنت فقط”.

مسلسل “وردة وتوت” هو فكرة الإعلامية أسماء مصطفى، وقام بتصميم العرائس أسامة محمد علي، وسيناريو أميرة فودة، ويشارك في البرنامج كل من هبة الجارحي بدور الأم “وردة” والطفل ياسين بدور “توت” والإعلامية أسماء مصطفى تجسد شخصية “سمسمة” وهي الجارة التي تتدخل في الوقت المناسب عندما تفشل الأم “وردة” في إقناع “توت” وتحاول توصيل المعلومه له في شكل حدوته مصرية ترصد عن موقف يحدث في الحياة اليومية بين الأطفال والأمهات”، والمسلسل من إخراج عمرو نصار.

وعن كواليس المسلسل الإذاعي، أوضحت “مصطفى” أنهم حرصوا على أن تصمم العرائس وتخرج للأطفال ”بأيدي مصرية”، وفستان الأم “وردة” حاولوا الرجوع فيه إلى الألوان الجميلة المبهجة، وعملوا كثيراً لإخراج الطفل توت بهذه الملامح والشكل والشعر، وكذلك قام الكبار بالتقاط الصور التذكارية مع الأم وردة خلال الكواليس.

يذاع مسلسل ”وردة وتوت” من الأحد إلى الخميس لمدة 15 دقيقة في تمام الساعة السابعة إلا ربع، وحتى السابعة صباحا على راديو “هيتس”.