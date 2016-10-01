وزير الزراعة السوداني يصل القاهرة علي رأس وفد كبير

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور إبراهيم الدخيرى وزير الزراعة السودانى علي راس وفد كبير ، قادما من المغرب فى زيارة لمصر ، يترأس خلالها إجتماعات لجنة التعاون الزراعى التى تعقد ضمن فعاليات اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والسودان منتصف الأسبوع الحالى.

صرحت مصادر امنية بالمطار انه تم انهاء اجراءات وصول وزير الزراعة السوداني باستراحة كبار الزوار بالمطار ، وكان في استقباله بالمطار عدد من أعضاء السفارة السودانية بالقاهرة.

وكان الدخيرى قد صرح ان السودان اعد ملفًا كاملًا حول التعاون الزراعى مع مصر، بناء على التواصل الدائم بين الجانبين، وسيتم طرحه خلال إجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التى تسبق قمة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير.