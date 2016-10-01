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وزير أمريكي: قراصنة تسللوا إلى أنظمة التصويت لكن لا دليل على تضررها

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وزير أمريكي: قراصنة تسللوا إلى أنظمة التصويت لكن لا دليل على تضررها وزير أمريكي: قراصنة تسللوا إلى أنظمة التصويت لكن لا دليل على تضررها

وزير الأمن الداخلي الأمريكي جيه جونسون

قال جيه جونسون وزير الأمن الداخلي الأمريكي يوم السبت إن قراصنة تسللوا إلى أنظمة التصويت في كثير من الولايات الأمريكية لكن لا توجد أدلة على تلاعبهم بأي بيانات تصويتية.

ويحقق مسؤولو الأمن القومي في عدد من الشواهد المحتملة التي تفترض أن قراصنة الانترنت يحاولون التأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل بما في ذلك اختراق الأنظمة التي تديرها اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وكرر المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري دونالد اتهامات بوقوع “تلاعب” في النظام الانتخابي الأمريكي في حين وجه مشرعون كبار من الحزب الديمقراطي في الكونجرس اتهاما لروسيا بأنها وراء المحاولات المتكررة لاختراق بيانات الحزب وأنظمة التصويت في الولايات.

وبحسب رويترز قال جونسون في بيان “في الشهور الأخيرة تسلل نشطاء انترنت إلى عدد كبير من أنظمة التصويت في الولايات وهو ما يمكن أن يكون مقدمة لتدخلات عن عمد.”

وأضاف أنه “في بعض الحالات حددنا أن هؤلاء تمكنوا من الدخول إلى أنظمة متعلقة بالتصويت في الولايات. لكن لسنا على دراية حاليا (بحدوث) أي تلاعب في البيانات.”

 

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