أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جمعية مجلس الشباب العربى: الإرهاب ظاهرة لن تواجه إلا بالفكر

Google+ Print
رئيس جمعية مجلس الشباب العربى: الإرهاب ظاهرة لن تواجه إلا بالفكر رئيس جمعية مجلس الشباب العربى: الإرهاب ظاهرة لن تواجه إلا بالفكر

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد خالد الشربينى، رئيس جمعية مجلس الشباب العربى، أن الإرهاب ظاهرة لن تواجه إلا بالفكر، لافتا إلى أن انتشار الفقر والأمية ونقص الموارد الاقتصادية في العديد من الدول العربية أدى إلى تنامى وتفشى ظاهرة العنف والتطرف، مشددا على ضرورة  وضع استراتيجية واضحة يشارك في وضعها كافة الدول علي مستوى الوطن العربي لمكافحة ذلك المرض الخبيث واستئصاله من جسد الوطن العربى لكى تتعافى الأمة وتعود إلى سابق عهدها في مصف الريادة والتفكير.

جاء خلال افتتاح المؤتمر الدولى للشباب العربي لمواجهة الإرهاب والتطرف بشرم الشيخ برعاية وزارة الشباب والرياضة وجمعية الشباب العربي للتنمية المتكاملة بمشاركة أكثر من 15 دوله عربية.

وأضاف أن مؤتمر الشباب العربى يتضامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح فى مكافحة التطرف والإرهاب.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا