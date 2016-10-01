رئيس جمعية مجلس الشباب العربى: الإرهاب ظاهرة لن تواجه إلا بالفكر

أكد خالد الشربينى، رئيس جمعية مجلس الشباب العربى، أن الإرهاب ظاهرة لن تواجه إلا بالفكر، لافتا إلى أن انتشار الفقر والأمية ونقص الموارد الاقتصادية في العديد من الدول العربية أدى إلى تنامى وتفشى ظاهرة العنف والتطرف، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية واضحة يشارك في وضعها كافة الدول علي مستوى الوطن العربي لمكافحة ذلك المرض الخبيث واستئصاله من جسد الوطن العربى لكى تتعافى الأمة وتعود إلى سابق عهدها في مصف الريادة والتفكير.

جاء خلال افتتاح المؤتمر الدولى للشباب العربي لمواجهة الإرهاب والتطرف بشرم الشيخ برعاية وزارة الشباب والرياضة وجمعية الشباب العربي للتنمية المتكاملة بمشاركة أكثر من 15 دوله عربية.

وأضاف أن مؤتمر الشباب العربى يتضامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مكافحة التطرف والإرهاب.