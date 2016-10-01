كيري ولافروف يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

أعلنت الخارجية الروسية، أن الوزير سيرجى لافروف، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، جون كيري، تناولا خلاله الوضع فى سوريا.

وجاء فى بيان الخارجية – الذى نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) اليوم السبت، أن لافروف وكيرى بحثا فرص الوصول لتسوية فى مدينة حلب السورية، حيث تواصل الجماعات المسلحة غير القانونية الاقتتال، رغم اتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة بين روسيا وأمريكا.

ونوه البيان عن رفض العديد من جماعات المعارضة السورية “المعتدلة” فصل نفسها عن مقاتلى جبهة النصرة التى لا تعترف باتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة.

أ ش أ