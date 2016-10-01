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ننشر صور شهداء الشرطة بسيناء.. والأمن ينتشر بالعريش لضبط الجناة

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ننشر صور شهداء الشرطة بسيناء.. والأمن ينتشر بالعريش لضبط الجناة ننشر صور شهداء الشرطة بسيناء.. والأمن ينتشر بالعريش لضبط الجناة

>كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع"، صور شهداء الشرطة الذين اغتالتهم يد الإرهاب فى سيناء، فيما وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة استهدفت العناصر الإرهابية فى المناطق الجبلية، لملاحقة المتورطين فى قتل 5 جنود بالرصاص بالعريش.

وشهدت العريش إجراءات أمنية مشددة وانتشار لقوات الأمن، ووجود عدداً كبير من الأكمنة الثابتة والمتحركة بشكل ملحوظ.

وأعلنت وزارة الداخلية، قيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإطلاق النيران تجاه 5 مجندين - من قوة قطاع الأمن المركزى بالعريش – أثناء عودتهم من إجازتهم الدورية مستقلين سيارة، بالمنطقة المحصورة بين طريقى جسر الوادى والدائرى بدائرة قسم شرطة أول العريش، ما أدى إلى استشهاد أحمد عبد الفتاح عبد الرحمن وكارم محمد شعبان ومحمد حسن عبد العاطى ومصطفى كامل إبراهيم وسالم محمود شعبان.

وتم نقل الجثامين إلى المستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

 

 

 

 

 

 


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