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إعادة انتخاب مصر عضواً بالمجلس التنفيذي لمنظمة «الإيكاو»

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إعادة انتخاب مصر عضواً بالمجلس التنفيذي لمنظمة «الإيكاو» إعادة انتخاب مصر عضواً بالمجلس التنفيذي لمنظمة «الإيكاو»

منظمة الإيكاو

نجح وفد لدى المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) في تأمين إعادة انتخاب مصر عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة عن الفئة الثانية لثلاث سنوات قادمة. وقد جاء انتخاب مصر تأكيداً لما تحظي به من مكانة وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن دورها المحوري والبناء بمختلف المنظمات والمحافل الدولية، لاسيما في مجال الطيران المدني. وقد حازت مصر خلال عملية التصويت على 153 من إجمالي 170 صوت للدول الأعضاء التي يحق لها الاقتراع، وهي النتيجة التي عززت من مكانة مصر في صدارة الدول العربية والأفريقية بمنظمة الإيكاو ومجلسها التنفيذي.

وشارك السفير/ معتز زهران سفير جمهورية مصر العربية في أوتاوا، اليوم 1 أكتوبر في جلسة انتخابات المجلس التنفيذي، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العامة لمنظمة الإيكاو، وذلك بمشاركة أعضاء الوفد المصري برئاسة السيد /هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني.

كما حضر السفير المصري حفل الإفطار الترويجي الذي أقامه السيد مندوبنا الدائم لدى منظمة الإيكاو لوفود الدول المشاركة في أعمال الجمعية العامة، حيث ألقى كلمة ثمن خلالها الجهود التي تضطلع بها المنظمة للنهوض بمجال الطيران المدني الدولي، مؤكداً في هذا الإطار على الدور الداعم الذي تقوم به مصر كعضو مؤسس بالمنظمة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز في قلب العالم العربي وأفريقيا. وأكد سيادته على انفتاح مصر على التعاون مع منظمة الإيكاو خاصة في مجال دعم أمن الطيران، باعتبارها المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بتنظيم وإدارة الطيران المدني الدولي.

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