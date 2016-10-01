أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«جامعة أسوان» تفوز بمشروع ممول من الأكاديمية

Google+ Print
«جامعة أسوان» تفوز بمشروع ممول من الأكاديمية «جامعة أسوان» تفوز بمشروع ممول من الأكاديمية

الأستاذ الدكتور. علي عباس دندراوي

في ظل دعم الدولة لرفعة شأن البحث العلمى بالجامعات و مراكز البحوث المصرية وفى ظل تطوير العمل على ربط العلم ‏بالصناعة تقوم اكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا بدعم و تمويل انشاء مكاتب خاصة داخل الجامعات المصرية لربط ‏منتجات البحث العلمي بالصناعة ‏
> فازت جامعة أسوان بمشروع ممول من الاكاديمية لانشاء و توطين مجمع نقل و تسويق التكنولوجيا و الابتكار و ‏المعروف اختصارًا ب تايكو، أسوان، تحت رعاية الاستاذ الدكتور.عبدالقادر محمد عبد القادر رئيس الجامعة.‏

‏ و من جانبه أفاد الأستاذ الدكتور.علي عباس دندراوي، مدير المجمع أن المجمع مكون من ثلاثة مكاتب هي مكتب نقل ‏التكنولوجيا و مكتب الملكية الفكرية و براءة الاختراع و التعاون الدولي.

و أن الهدف الرئيسي من هذا المجمع بجامعة أسوان ‏هو دعم الباحثين و الطلاب بالجامعة، و كذلك دعم كل المبتكرين و المبدعين و أصحاب الافكار الجديدة و رواد الاعمال ‏في المجتمع الأسواني، سواء كانو تلاميذ في المدارس أو عاملين أو موظفين أو حرفيين أو اي شخص في محيط محافظة ‏أسوان لدية فكرة قابلة للتطبيق و تكون مبتكرة.‏

وقال الدكتور. ابوالحسن الشاذلي أحمد يونس، نائب مدير مجمع تايكو – أسوان أن مكتب تايكو، يشجع و يدعو كل ‏المبدعين و اصحاب الافكار الجديدة للأتصال بالمكتب و الحضور للجامعة، و الاتصال بمدير المجمع و به شخصيًا و بفريق ‏العمل.

و سوف يقوم المكتب بتقديم الدعم الفني و المالي للافكار الجيدة للوصول بها لعمل نموذج اولي ثم تسجيل براءة اختراع ‏باسم المخترع، و سيساعد المكتب المبتكرين في المشاركة في المسابقات المحلية و الدولية و عرض ابتكاراتهم في مناسبات ‏علمية كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا