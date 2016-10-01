«جامعة أسوان» تفوز بمشروع ممول من الأكاديمية

في ظل دعم الدولة لرفعة شأن البحث العلمى بالجامعات و مراكز البحوث المصرية وفى ظل تطوير العمل على ربط العلم بالصناعة تقوم اكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا بدعم و تمويل انشاء مكاتب خاصة داخل الجامعات المصرية لربط منتجات البحث العلمي بالصناعة
> فازت جامعة أسوان بمشروع ممول من الاكاديمية لانشاء و توطين مجمع نقل و تسويق التكنولوجيا و الابتكار و المعروف اختصارًا ب تايكو، أسوان، تحت رعاية الاستاذ الدكتور.عبدالقادر محمد عبد القادر رئيس الجامعة.
و من جانبه أفاد الأستاذ الدكتور.علي عباس دندراوي، مدير المجمع أن المجمع مكون من ثلاثة مكاتب هي مكتب نقل التكنولوجيا و مكتب الملكية الفكرية و براءة الاختراع و التعاون الدولي.
و أن الهدف الرئيسي من هذا المجمع بجامعة أسوان هو دعم الباحثين و الطلاب بالجامعة، و كذلك دعم كل المبتكرين و المبدعين و أصحاب الافكار الجديدة و رواد الاعمال في المجتمع الأسواني، سواء كانو تلاميذ في المدارس أو عاملين أو موظفين أو حرفيين أو اي شخص في محيط محافظة أسوان لدية فكرة قابلة للتطبيق و تكون مبتكرة.
وقال الدكتور. ابوالحسن الشاذلي أحمد يونس، نائب مدير مجمع تايكو – أسوان أن مكتب تايكو، يشجع و يدعو كل المبدعين و اصحاب الافكار الجديدة للأتصال بالمكتب و الحضور للجامعة، و الاتصال بمدير المجمع و به شخصيًا و بفريق العمل.
و سوف يقوم المكتب بتقديم الدعم الفني و المالي للافكار الجيدة للوصول بها لعمل نموذج اولي ثم تسجيل براءة اختراع باسم المخترع، و سيساعد المكتب المبتكرين في المشاركة في المسابقات المحلية و الدولية و عرض ابتكاراتهم في مناسبات علمية كبيرة.