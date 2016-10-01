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إعادة فتح التحقيقات في مقتل 1000 خلال الحرب الأهلية بالسلفادور

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إعادة فتح التحقيقات في مقتل 1000 خلال الحرب الأهلية بالسلفادور إعادة فتح التحقيقات في مقتل 1000 خلال الحرب الأهلية بالسلفادور

حرب السلفادور _ أرشيفية

أمر قاضي في السلفادور، بإعادة التحقيقات في مقتل نحو ألف من سكان قرية الموزوتي خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد من عام 1979 وحتى 1992.

ونقلت قناة (إيه بي سي) ، اليوم السبت، أن القاضي اتخذ حكمه بناء على قرار المحكمة العليا في البلاد، التي رفضت قانون منح العفو العام لجرائم الحرب خلال الفترة التي شهدت فيها البلاد الحرب الأهلية.

وكانت لجنة تحقيق أشارت إلى أن الجيش قتل 500 شخص على الأقل في إلموزوتي، وما يحيط بها من قرى خلال ديسمبر 1981، وفي الوقت نفسه فإن المدافعين عن حقوق الضحايا وضعوا أعداد الضحايا عند 1000.

أ ش أ

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