بالصور .. محافظ سوهاج يشهد الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية

شهد الدكتور. أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد، والذى أقامتة وزارة الأوقاف بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، وذلك عقب صلاة المغرب، بحضور اللواء. مصطفى مقبل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، واللواء. ممدوح مقلد، و وائل المشنب و هشام الشطورى و أحمد نشأت منصور أعضاء مجلس النواب والقيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

واوضح الشيخ. زين العابدين عبداللطيف المستشار الدينى للمحافظة، الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة والالتزام والطاعة لعبادة الله عزوجل، وحث المسلمين على الاخلاص والاجتهاد من أجل بناء الأوطان وعدم الالتفاف إلى مروجى الشائعات والعمل من أجل تحقيق تنمية الوطن.

وأضاف الشيخ. على طيفور وكيل وزراة الأوقاف بسوهاج حرص الوزارة والمحافظة على إقامة الاحتفالات فى المناسبات الدينية للأستفادة من تعليم الأسلام السمحة، وأن الأسلام هو دين الوسطية وبناء الاوطان، وأن الهجرة النبوية غيرت التاريخ، حيث أقامت الدولة الاسلامية والتى علمت العالم والانسانية العلوم الحديثة من طب وفلك.

وقدم الشيخ. أبراهيم السوهاجى التواشيح الدينية والابتهالات احتفالًا بهجرة الرسول الكريم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة .