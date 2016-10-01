إيران تنتج طائرة هجومية جديدة بدون طيار قادرة على حمل قنابل ذكية

أعلن أمير على حاج زاده رئيس قطاع الطيران بالحرس الثوري الإيرانى اليوم السبت عن أن بلاده تمكنت من إنتاج طائرة هجومية جديدة بدون طيار قادرة على حمل قنابل ذكية .

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن المسئول الإيرانى أوضح في هذا الصدد أن الطائرة الجديدة التى تحمل اسم الصاعقة قادرة على إصابة 4 أهداف بقدر كبير من الدقة باستخدام القنابل الذكية الموجهة.

على صعيد متصل, عرضت إيران اليوم صورا لطائرة أمريكية بدون طيار من طراز ” ام كيو أى سى ” استولت عليها قوات الحرس الثورى مؤخرا, غير أنها لم تكشف على وجه الدقة – عن توقيت أو ملابسات الاستيلاء عليها.

أ ش أ