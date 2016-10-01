أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إيران تنتج طائرة هجومية جديدة بدون طيار قادرة على حمل قنابل ذكية

Google+ Print
إيران تنتج طائرة هجومية جديدة بدون طيار قادرة على حمل قنابل ذكية إيران تنتج طائرة هجومية جديدة بدون طيار قادرة على حمل قنابل ذكية

طائرة بدون طيار – أرشيفية

أعلن أمير على حاج زاده رئيس قطاع الطيران بالحرس الثوري الإيرانى اليوم السبت عن أن بلاده تمكنت من إنتاج طائرة هجومية جديدة بدون طيار قادرة على حمل قنابل ذكية .

وذكرت فوكس نيوز الأمريكية أن المسئول الإيرانى أوضح في هذا الصدد أن الطائرة الجديدة التى تحمل اسم الصاعقة قادرة على إصابة 4 أهداف بقدر كبير من الدقة باستخدام القنابل الذكية الموجهة.

على صعيد متصل, عرضت إيران اليوم صورا لطائرة أمريكية بدون طيار من طراز ” ام كيو أى سى ” استولت عليها قوات الحرس الثورى مؤخرا, غير أنها لم تكشف على وجه الدقة – عن توقيت أو ملابسات الاستيلاء عليها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017