سلطات مطار القاهرة تحبط تهريب 8 قطع حشيش إلى البحرين

نجحت سلطات مطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر "الحشيش" إلى مملكة البحرين. وقالت مصادر بمطار القاهرة إن إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، تمكنت من ضبط راكب مصرى، حاول تهريب ٨ قطع حشيش إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وأضافت المصادر أنه أثناء اجراءات تأمين ركاب رحلة طيران الخليج المتجهة إلى البحرين اشتبه رجال الأمن فى راكب مصرى، وبتفتيشه عثر بحوزته على ٨ قطع حشيش بما يعادل ٣٠٠ جرام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.