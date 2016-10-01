أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فتح فصل لمحو أمية المكفوفين بمركز كوم امبو بـ «أسوان»

Google+ Print
فتح فصل لمحو أمية المكفوفين بمركز كوم امبو بـ «أسوان» فتح فصل لمحو أمية المكفوفين بمركز كوم امبو بـ «أسوان»

جانب من تعليم المكفوفين بإدارة محو الأمية وتعليم الكبار

​أعلنت إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، عن فتح فصل محو أمية للمكفوفين.

قالت سماح عبدالقادر محمد مدير إدارة تعليم الكبار بمركز كوم أمبو، ورئيس جمعية نهر الخير، بأنه يتم حاليًا تكوين فصل لتعليم الكبار ومحو أمية المكفوفين بناءًا علي طلب بعض أمهات المكفوفين، بفتح فصل محو أمية لأبناءهم موضحة بأنه تم عرض الأمر علي سعيد عبدالعزيز المدير العام بأسوان، والذي قام بعرض الموضوع الشهر الماضي علي دكتور أسامة فراج رئيس هيئة محو الأمية بالقاهرة وتم الموافقة علي فتح فصل محو أمية بطريقة برايل للمكفوفين بمركز كوم أمبو.

وأضافت «عبد القادر» بأن الفصل لاقي اهتمام من الهيئة وسيتم تنفذ التجربة لإحتياج المكفوفين لمثل هذه الفصول التي تساعدهم علي محو أميتهم بطريقة برايل.

وأوضحت بأن جمعية نهر الخير للتنمية بكوم أمبو دعمت الفصل بالأدوات الخاصة بتعليم المكفوفين مثل ” الأفلام والمسطرة والمكتبة وورق برايل وماكينة برايل”مشيرة إلي أن إحدي المعلمات ستقوم بتنفيذ كتاب بطريقة برايل من نفس الكتاب الذي يستخدم الكبار.في تعليم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا