فتح فصل لمحو أمية المكفوفين بمركز كوم امبو بـ «أسوان»

​أعلنت إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، عن فتح فصل محو أمية للمكفوفين.

قالت سماح عبدالقادر محمد مدير إدارة تعليم الكبار بمركز كوم أمبو، ورئيس جمعية نهر الخير، بأنه يتم حاليًا تكوين فصل لتعليم الكبار ومحو أمية المكفوفين بناءًا علي طلب بعض أمهات المكفوفين، بفتح فصل محو أمية لأبناءهم موضحة بأنه تم عرض الأمر علي سعيد عبدالعزيز المدير العام بأسوان، والذي قام بعرض الموضوع الشهر الماضي علي دكتور أسامة فراج رئيس هيئة محو الأمية بالقاهرة وتم الموافقة علي فتح فصل محو أمية بطريقة برايل للمكفوفين بمركز كوم أمبو.

وأضافت «عبد القادر» بأن الفصل لاقي اهتمام من الهيئة وسيتم تنفذ التجربة لإحتياج المكفوفين لمثل هذه الفصول التي تساعدهم علي محو أميتهم بطريقة برايل.

وأوضحت بأن جمعية نهر الخير للتنمية بكوم أمبو دعمت الفصل بالأدوات الخاصة بتعليم المكفوفين مثل ” الأفلام والمسطرة والمكتبة وورق برايل وماكينة برايل”مشيرة إلي أن إحدي المعلمات ستقوم بتنفيذ كتاب بطريقة برايل من نفس الكتاب الذي يستخدم الكبار.في تعليم