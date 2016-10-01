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العجاتي: الحكومة تنتهي من قانون إنشاء هيئة قومية لـ«سلامة الغذاء»

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العجاتي: الحكومة تنتهي من قانون إنشاء هيئة قومية لـ«سلامة الغذاء» العجاتي: الحكومة تنتهي من قانون إنشاء هيئة قومية لـ«سلامة الغذاء»

مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب _ أرشيفية

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن انتهت من إعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء، يهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء عن طريق مباشرة ما أوكل إليها من اختصاصات، في مقدمتها إجراء الرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في مجال الغذاء، والقيام بالتفتيش الدوري على الجهات ذات الصلة للتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير المقررة في هذا الشأن، وذلك في إطار خطة الحكومة لإحكام الرقابة على الغذاء في كافة مراحل تداوله، وصولًا إلى غذاء سليم وآمن، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

وأضاف العجاتي في بيان له مساء اليوم، أن مشروع القانون أخذ بمبدأ توحيد الجهة القائمة على مراقبة سلامة الغذاء، وذلك استلهامًا للتجارب المقارنة في عديد من الدول التي تبنت هذا النهج، وتلافيًا لما أسفر عنه الواقع العملي من مشكلات ناجمة عن تعدد الجهات القائمة على مراقبة سلامة الغذاء، وتداخل اختصاصاتها.

وأشار العجاتي إلى أن مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة، أرسل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وفور الانتهاء من مراجعته سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره في صيغته النهائية، ثم إرساله إلى مجلس النواب.

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