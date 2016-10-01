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الخارجية المصرية: تعزيز التعاون مع رواندا لتمكين المرأة وتبادل الخبرات

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الخارجية المصرية: تعزيز التعاون مع رواندا لتمكين المرأة وتبادل الخبرات الخارجية المصرية: تعزيز التعاون مع رواندا لتمكين المرأة وتبادل الخبرات

>(أ ش أ)

بحثت سفيرة جمهورية العربية لدى رواندا السفيرة نميرة نجم مع وزيرة المرأة وحماية الأسرة الرواندية ديان جاشومبا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والرواندى فى مجال تمكين المرأة، وتعزيز دورها فى المجتمع، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وحمايتها من العنف الجسدي.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال اجتماع السفيرة المصرية بالوزيرة الرواندية فى مقر السفارة المصرية فى كيجالي، مضيفة أنهما ناقشا أيضا متابعة نتائج زيارة رئيسة المجلس القومى للمرأة مايا مرسى لرواندا خلال شهر يوليو الماضي، والتى شاركت فيها فى اجتماعات القمة الأفريقية حول المرأة.

وفى نهاية اللقاء، أشارت السفيرة إلى أن العام المقبل سيشهد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الخاصة بتمكين المرأة ودعم دورها فى المجتمع، معربة عن ترحيب مصر بالتعاون مع رواندا فى هذا الخصوص فى ضوء ما تتمتع به المرأة الرواندية بمكانة متميزة داخل مجتمعها، خاصة فى ضوء شغلها لنحو 64% من البرلمان، وهى النسبة الأعلى فى العالم، وأكثر من 40% من الوزراء فى .


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