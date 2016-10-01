اختيار العالم المصري الدكتور مصطفى السيد رئيسا لمجلس إدارة مدينة زويل

قرر أعضاء مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا “مشروع مصر القومي للنهضة العلمية” اختيار العالم المصري الدكتور مصطفى السيد – الأستاذ بجامعة جورجيا – رئيسا لمجلس إدارة مدينة زويل خلفا للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل.

وقال شريف فؤاد، المستشار الإعلامى لمدينة زويل، في بيان صحفي اليوم، إن إختيار مصطفى السيد جاء بإجماع آراء أعضاء مجلس الإدارة فى إجتماع عقد السبت 1 أكتوبر خصيصا لهذا الأمر وهو الاجتماع الأول الرسمى للمجلس بعد أن عقد أعضاؤه اجتماعين سابقين عقب وفاة الدكتور أحمد زويل برئاسة الجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب، وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة باستكمال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعقد الاجتماع الأول.

يذكر أن الدكتور مصطفى السيد، عضو مجلس أمناء مؤسس لمدينة زويل منذ عام 2011 ، وقد قرر المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة المكون من 30 شخصية عالمية ومصرية تصعيد الدكتور مصطفى السيد لمجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السرى مع عضوين آخرين هما المهندس سميح ساويرس، والأستاذة منى ذو الفقار المحامية، ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء وقد انتخبوا بالإجماع “مصطفى السيد” لاستكمال المسيرة العلمية للراحل أحمد زويل وقيادة مشروع مصر القومى للنهضة العلمية أكاديميا وبحثيا لتحقيق النهضة العلمية المرجوة التى طالما سعى إليها الدكتور زويل لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة ودفع الإقتصاد القومى من خلال البحث العلمى.

وقد أصبح المجلس مكون من:

دكتور / مصطفى السيد رئيسا

وعضوية دكتور/ مجدى يعقوب

دكتور/ محمد أبوالغار السفيرة / فايزه أبوالنجا

دكتور/ فاروق العقدة دكتور/ عمرو شعرواي

دكتور/ محمود صقر المهندس/ سميح ساويرس

السيدة / منى ذوالفقار

وأضاف فؤاد، أن مجلس الإدارة بتشكيله الجديد بالتعاون مع النخبة الأكاديمية المتميز في مدينة زويل، بدأ العمل بهمة لدفع مسيرة العمل والحفاظ على ماحققته مدينة زويل حتى الآن من مكانة علمية مرموقة، خاصة أنها تتصدر الجامعات والمراكز البحثية المصرية فى مجال النشر الدولى طبقا لمؤشرات أكاديمية البحث العلمى، وتتصدر أيضا الجامعات المصرية طبقا لتصنيف جوجل وقد استقبلت جامعتها الدفعة الرابعة من طلاب مصر الموهوبين هذا العام وسوف يتم الاحتفال بتخريج أول دفعة عام 2017 فى تخصصات علمية دقيقة يتم تدريسها لأول مرة بمصر والانتقال للمقر الجديد الذى تشيده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتوجيه ودعم لا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

أ ش أ