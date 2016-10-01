قبل مواجهة الزمالك.. خسارة تاريخية لصن داونز في نهائي كأس (أفضل 8)

تلقى فريق صن داونز الجنوب إفريقي خسارة تاريخية في نهائي بطولة كأس (أفضل 8) MTN8 أمام بيدفيست ويتس بثلاثية مقابل لاشيء.

بطولة MTN8 هي بطولة كأس ثانية في جنوب إفريقيا تقام بين أصحاب المراكز الـ8 الأولى في الدوري للموسم السابق.

خسارة صن داونز بثلاثية مقابل لاشيء أمام بيدفيست تعد ثاني أكبر خسارة في تاريخ نهائيات البطولة منذ تسميتها MTN. البطولة بدأت سنة 1972 ثم تغيير مسماها في 2003 قبل أن يتغير مجددا ويصبح بالمسمى الحالي في 2008. خسارة تأتي قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكبر خسارة في تاريخ البطولة بالمسمى الحالي كانت في نسخة 2009 وقتها فاز جولدن أروز بسداسية مقابل لاشيء أمام أياكس كيب تاون.

تقام البطولة في الفترة بين 26 أغسطس والأول من أكتوبر. صاحب المركز الأول في الدوري الموسم الماضي يواجه صاحب المركز الثامن. الثاني ضد السابع. الثالث ضد السادس. الرابع ضد الخامس.

بعدها يتأهل 4 فرق إلى دور نصف النهائي ومنه إلى النهائي. وشارك صن داونز بطل النسخة السابقة من الدوري في البطولة قبل أن يخسر اللقب لصالح ويتس.

داني كلايت مهاجم ويتس سجل ثنائية في مرمى صن داونز في الدقيقتين 1 و61. وسجل رودجرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 20.

صن داونز توج باللقب 3 مرات. البداية كانت في 1988 والتتويج الأخير كان في 2007.

الزمالك يحل ضيفا على صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في 15 من أكتوبر الجاري في جنوب إفريقيا.