مجند بـ «سوهاج» ينتحل صفة ضابط ويهدد طالب لوجود خلاف على صفحات فيس بوك‎

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، برئاسة الرائد محمود عبد الصبور رئيس مباحث القسم، من إلقاء القبض على مجند، انتحل صفة ضابط مصطحبًا معه مجموعة من أقاربه واقتحم عقار سكنى بدائرة القسم، كما قام بتهديد طالب ووالده مستخدمًا طبنجة صوت لوجود علاقة بين الطالب وابنة عمه على «فيس بوك» وتم أخطار النيابة العامة وباشرت التحقيقات.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم شرطة طهطا يفيد بورود بلاغًا للقسم من طرف أول “ممدوح. أ. ع” 48 سنة، ونجله “باسم” 19 سنة، طالب، ويقيمان شارع صلاح سالم بندر طهطا، وطرف ثان “محمد. م. م” 21 سنة مجند، ويقيم شارع الجمهورية بندر طما، “أحمد. م. ف” 17 سنة حداد، “هشام. أ. م”، “محمود. ع” يقيمون بندر طهطا.

وبتوجبة الأسلئة لأحد الطرفين اتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالحضور لعقار سكنه وبحوزة الأول طبنجة “مسدس صوت”، وقام بتهديدهما، مدعيًا أنه ضابط، وذلك لوجود علاقة بين الثانى من الطرف الأول ونجلة عم المتهم الأول على “فيس بوك”، وتم إخطار إدارة الشرطة العسكرية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2322 إدارى القسم لسنة 2016 وباشرت النيابة العامة التحقيقات.