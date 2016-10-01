تموين الشرقية يضبط 1500 لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء

نجحت مديرية التموين بالشرقية، فى ضبط كميات كبيرة من البنزين داخل مخزن، متحفظ عليها بغرض الاتجار بهم فى السوق السوداء .

كانت قد وردت معلومات لـ عبدالكريم عوض الله مدير إدارة التموين بمركز الحسينية بقيام أحد الأشخاص بتخزين كميات كبيرة من البنزين المدعم للاتجار بها فى السوق السوداء، مما يشكل خطورة كبيرة على أهالى المنطقة بسبب التحفظ على تلك الكميات من المواد المقابلة للاشتعال بطريقة عشوائية.

وتم تشكيل حملة مكبرة من التموين، وداهمت المخزن وعثرت على عدد كبير من الجراكن المعبئة فية كميات من البنزين قدرت 1500 لتر.