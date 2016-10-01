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نيابة شبرا الخيمة تطلب تحريات المباحث حول إطلاق أمين شرطة النار على نفسه

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نيابة شبرا الخيمة تطلب تحريات المباحث حول إطلاق أمين شرطة النار على نفسه نيابة شبرا الخيمة تطلب تحريات المباحث حول إطلاق أمين شرطة النار على نفسه

>القليوبية – محمد قاسم

أمر محمد موافى، وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، برئاسة المستشار أحمد بركات، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام أمين شرطة بقسم أول شبرا الخيمة بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الخاص اعتراضا على قرار فصله من العمل.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الدكتور أحمد حجاج مدير مستشفى النيل، بوصول أمين شرطة "مدبولى. ع.م" 42 عاما، مصابا بطلق نارى فى كتفه الأيسر، وتم عمل اللازم، وتحويله لمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وكشفت تحريات المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة أن أمين الشرطة أطلق النار على نفسه داخل القسم متعمدًا، اعتراضا على قرار فصله من العمل. 

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وأمرت بإرسال السلاح الميرى الخاص بأمين الشرطة إلى الطب الشرعى لبيان عما إذا كان هو السلاح المستخدم فى الواقعة من عدمه بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.


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