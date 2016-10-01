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وزير الخارجية الكويتي يجري اتصالات بشأن الأوضاع بحلب

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وزير الخارجية الكويتي يجري اتصالات بشأن الأوضاع بحلب وزير الخارجية الكويتي يجري اتصالات بشأن الأوضاع بحلب

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح _ أرشيفية

بحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي، اليوم السبت، مع عدد من المسئولين الأوضاع الإنسانية المتأزمة في مدينة حلب السورية وسبل التنسيق بشأنها.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان أن الشيخ صباح الخالد تلقى وأجرى اتصالات بهذا الصدد شملت كلا من وزير خارجية سامح شكري وألامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني.

وكانت دولة الكويت دعت في وقت سابق اليوم السبت مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد جلسة فورية وطارئة على مستوى المندوبين لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية ولتوجيه المناشدات المطلوبة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.

وقالت الخارجية الكويتية أنها دعت أيضا منظمة التعاون الإسلامي لعقد مثل تلك الجلسة الفورية والطارئة للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين.

وذكر البيان أن مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية إضافة إلى القنصل العام لدولة الكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي باشرا بطلب عقد الجلستين في هذا الشأن.

أ ش أ

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