رئيس الوزراء يغادر مطار الغردقة متجها إلى القاهرة‎

غادر في السابعة والنصف من مساء السبت، مطار الغردقة الدولي، المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، علي متن طائرة مصر للطيران في رحلتها المتجهه لمطار القاهرة بعد زيارة استمرت 24 ساعة فقط.

وأكدت مصادر أمنية، بالبحر الأحمر أن رئيس الوزراء كان يستقل سيارة محافظ البحر الأحمر، و أن هناك إجراءات أمنية مشددة من أمن البحر الأحمر لتأمين خط سير رئيس الوزراء من الجونه إلي مطار الغردقة، وأنه غادر من صالة السفر بمبني الركاب رقم 2 وكان في وداعه قيادات مطار الغردقة الدولي.

كان رئيس الوزراء قد وصل مساء أمس، السبت، لمطار الغردقة الدولي وتوجه لمسكنه الخاص بمنتجع الجونه.