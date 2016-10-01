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بالصور .. محافظ ومدير أمن الوادي الجديد يشهدان احتفالية العام الهجرى الجديد‎

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بالصور .. محافظ ومدير أمن الوادي الجديد يشهدان احتفالية العام الهجرى الجديد‎ بالصور .. محافظ ومدير أمن الوادي الجديد يشهدان احتفالية العام الهجرى الجديد‎

اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد

حضر اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، السبت، نائبًا عن رئيس الجمهورية، احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1438 هـ، بالمجمع الإسلامي الكبير بواحة الخارجة.

حضر الاحتفال اللواء عصام بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد ، والشيخ محمد محمود بخيت وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ولفيف من رجال الأزهر الشريف والأوقاف.

ومن جانبه، ألقى الشيخ محمد بخيت، كلمة الأوقاف، قائلا، “نستقبل عامًا هجريًا جديدًا ندعو الله أن يكون خيرًا من سلفه كما ندعوه سبحانه أن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا وان يوفق ولاة أمورنا إلي ما فيه الخير والصلاح لأمتنا وبلادنا”.

واوضح الدكتور محمد محمود بخيت ، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن من أهم دروس الهجرة النبوية الشريفة الثبات علي المبدأ فقد تعرض النبي صلي الله عليه وسلم لوابل من التعذيب وأخرى من التنكيل فما لانت له قناة لأنه كان يعلم أن الذي يملك النفع والضر هو الله، لافتًا إلي أن من أهم دروس الهجرة النبوية الإعداد والتخطيط، كما تبين لنا ذلك من خلال إعداده وتخطيطه فقد اختار المكان ورفيق الرحلة واختار مسئولا للتموين وآخر ليكون دليلًا للرحلة وموعدًا للتحرك إلى المدينة.

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