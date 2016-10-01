إصابة حارس أمني في هجوم على معبد لليهود في روسيا

أُصيب حارس أمني روسي، اليوم السبت، إثر إطلاق نار من جانب شخص اقتحم معبدا لليهود في العاصمة الروسية موسكو وهدد بحرقه، بحسب تقارير إعلامية روسية.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية للأنباء عن مصدر بوكالة لإنفاذ القانون قوله : “إن رجلا يحمل مسدسا واسطوانة للغاز اقتحم معبدا لليهود في موسكو وأصاب الحارس بطلق ناري، كما هدد بحرق المعبد، مشيرا إلى أنه أُلقي القبض على المهاجم، دون توضيح هويته أو دوافع الهجوم”.

بدوره، أكد أحد طاقم المعبد وقوع الحادث، لكنه قال إنه لا يعلم بوقوع إصابات أخرى لغير الحارس الأمني.

أ ش أ