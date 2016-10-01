«مصر» تفوز بمقعد بالمجلس التنفيذى لمنظمة الطيران المدنى الدولى «الإيكاو»

أعلن شريف فتحي وزير الطيران المدني فوز مصر بالمركز الأول عربيًا، والثانى أفريقيا، في انتخابات الجمعية العمومية للايكاو، فى دورتها ٣٩ ، والمنعقدة حاليًا فى مقر المنظمة الدائم بمدينة مونتريال بكندا.

وأضاف فتحى، أن مصر تفخر بكونها من الدول المؤسسة لاتفاقية شيكاغو، كما إنها عضو بالمجلس منذ إنشائه وهى تنهض بمسئولياتها فى كافة مجالات الطيران المدنى، وتمتثل لقواعد وتوصيات المنظمة ، وتتعهد بمواصلة الإسهام الإيجابى فى تنمية وسلامة وأمن الطيران المدنى الدولى، وأن هذه النتيجة واختيارها عضوا رئيسيًا بالمجلس التنفيذى للايكاو يؤكد تقدير مجتمع الطيران المدنى العالمى لمصر .

وأشار الوزير، إلي أن دور مصر العربى والإقليمى واضح للمجتمع الدولى، وأن الإيكاو تقدر لمصر هذا الدور الريادى وهو ما تمثل فى إعادة انتخابها فى المجلس التنفيذى .