أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«مصر» تفوز بمقعد بالمجلس التنفيذى لمنظمة الطيران المدنى الدولى «الإيكاو»

Google+ Print
«مصر» تفوز بمقعد بالمجلس التنفيذى لمنظمة الطيران المدنى الدولى «الإيكاو» «مصر» تفوز بمقعد بالمجلس التنفيذى لمنظمة الطيران المدنى الدولى «الإيكاو»

شريف فتحي وزير الطيران المدني

 أعلن شريف فتحي وزير الطيران المدني فوز بالمركز الأول عربيًا، والثانى أفريقيا، في انتخابات الجمعية العمومية للايكاو، فى دورتها ٣٩ ، والمنعقدة حاليًا فى مقر المنظمة الدائم بمدينة مونتريال بكندا.

 وأضاف فتحى، أن مصر تفخر بكونها من الدول المؤسسة لاتفاقية شيكاغو، كما إنها عضو بالمجلس منذ إنشائه وهى تنهض بمسئولياتها فى كافة مجالات الطيران المدنى، وتمتثل لقواعد وتوصيات المنظمة ، وتتعهد بمواصلة الإسهام الإيجابى فى تنمية وسلامة وأمن الطيران المدنى الدولى، وأن هذه النتيجة واختيارها عضوا رئيسيًا بالمجلس التنفيذى للايكاو يؤكد تقدير مجتمع الطيران المدنى العالمى لمصر .

 وأشار الوزير، إلي أن دور مصر العربى والإقليمى واضح للمجتمع الدولى، وأن الإيكاو تقدر لمصر هذا الدور الريادى وهو ما تمثل فى إعادة انتخابها فى المجلس التنفيذى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب