أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

قرار نهائي : مي نور الشريف ترفض عودة والدها بدون إذنها!!

Google+ Print

السبت 01-10-2016 16:00

قدّمت الفنانة والمنتجة مي نور الشريف توضيحاً بخصوص كلّ ما تردد عن عزم الأسرة إنتاج عمل درامي يجسد سيرة والدها الفنان الكبير الراحل نور الشريف، مؤكدة أن كل هذا غير صحيح، وأن المشروعات الفنية التي يتم الترويج لها الآن لم تعرض عليها ولا على والدتها الفنانة بوسي، محذرة من إنتاج أي مسلسل تلفزيوني أو فيلم سينمائي أو حتى إصدار كتاب عن سيرة والدها من دون العودة لعائلتها.

 

مي ردت على عدة أخبار تمّ تداولها مؤخراً بخصوص إنتاج أعمال فنية مستلهمة من قصة حياة والدها، وقامت بنشر توضيح رسمي عبر صفحتها الشخصية في موقع فيسبوك، قالت فيه: "للعلم لم يحدث أن أحد تحدث معنا عائلة نور الشريف ( زوجته الفنانة بوسي أو أبنتيه سارة أو مي) عن عمل سينمائي أو تليفزيوني عن حياته الذاتية أو كتاب عن سيرته الذاتيه. و إن حدث في المستقبل سوف نعلنه شخصيا. غير ذلك فهو من غير موافقة منا، لكم كل الحب و الأحترام".

 

يذكر أن القانون في لا يلزم الشركات المنتجة بالحصول على موافقة مكتوبة من أسر الشخصيات العامة الراحلة لتجسيد دورها بأعمال فنية، ولكن يمنعها من استغلال المصنفات الفنية، كما يتطلب مراجعة الأسرة للسيناريو لضمان أنه لا يتضمن وقائع مكذوبة أو مهيناً للشخصية الراحلة. وإذا تجاوزت الشركة المنتجة هذا الشرط، لا يتمّ منع العمل من العرض، ولكن يحق للورثة الحصول على التعويضات المالية التي تقرّها المحكمة ما لم تكن الوقائع المشينة ثابتة وموثقة بتسجيلات على لسان الفقيد أو بمحاضر المحكمة وسجّلات القضاء أو شهادة شهود عيان.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب