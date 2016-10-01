خاص بـ"سيدتي نت": نبيلة عبيد بخير ولا تعرف مصدر شائعة وفاتها

فوجئت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بوابل من المكالمات الهاتفية للاطمئنان إلى صحتها، بعدما انتشرت بالأمس شائعات أكدت تدهور حالتها الصحية فجأة، ثم وفاتها فور نقلها إلى المستشفى، وهو ما نفته النجمة القديرة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها بخير.

نبيلة أكدت في اتصال خاص لـ"سيدتي نت" أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعة السخيفة، ولا تعرف ماذا يستفيد من يطلق مثل هذه الشائعات، مشيرة إلى أنّها بحالة صحيّة جيدة، ولم تتعرّض لأي أزمات تجبرها على الذهاب إلى المستشفى، وأنها تعانى فقط من دور "أنفلونزا"، وقالت: "والله العظيم أنا بخير، وعندي أنفلونزا بس، ولسه مامتش".

نبيلة ردت بصورة عملية على شائعة الوفاة عبر حسابها على موقع انستقرام بنشر صورة من ذكرياتها مع والدتها، مقتبسة من حساب باسم "الزمن الجميل".

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