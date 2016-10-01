هجوم من رئيس لجنة النجوم سام سعد على فناني الـ "Class A"

عقد بعد ظهر أمس، في قاعة الشرف بثكنة قوى الأمن الداخلي في بيروت، مؤتمر صحافي أعلن في خلاله عن إطلاق مهرجان للتوعية على السلامة المرورية بعنوان Don't Street race، الذي سيقام في الخامسة من عصر الجمعة في 7 تشرين الاول المقبل على حلبة «المونتيفيردي - كارتينغ» - طريق المتن الأعلى، الذي ينظمه رئيس لجنة النجوم سام سعد، ويحضره الفنانون: وفاء طربيه، غسان الرحباني، عمار شلق، كارلا بطرس، نقولا الأسطا وحسين فواز، بالتعاون بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى إطلاق حملة وطنية للتوعية عبر "هاشتاغ" # وعد _ عليي وأداء قسم السلامة المرورية، وذلك تزامنا مع المناسبة.

رئيس لجنة النجوم سام أكد في حديث لـ"سيدتي نت" أن "الحملة تهدف إلى التوعية ولنقول أنه ووعد علينا الإلتزام بقوانين السلامة المرورية، داعياً نجوم الصف االأول إلى التنازل عن عرشهم والشاركة في هذه الحملة التي تضم نجوماً من كل الفئات". وتابع: "الفنان هو إنسان بالنهاية وليتعامل مع هذا الموضوع بجدية كون الناس تتأثر بهم ونريد من هؤلاء الفنانين إيصال رسالة توعية للمجتمع".

وأضاف: "يجب أن ندعم هذا "الهاشتاغ" ويجب أن ندعم مديرية قوى الأمن الداخلي لنصل جميعاً إلى الهدف المصبو، ونعد الجميع بأنه سيكون حملات أوسع وأكبر في السنوات المقبلة بعد هذه الحملة وحملة أطول علم لبناني".

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