بالصور: الكويتية شمس تتهم نجوم الغناء "ببيع الوهم"، فأيّهما قصدت، سعد المجرد أم أحلام؟

شنت المطربة الكويتية شمس هجوماً عنيفاً على رموز الفن المتوّجين بألقاب وأرقام قياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتّهمتهم جميعاً ببيع الزيف والوهم للجمهور، مؤكّدة أنها مرّت بتجربة عملية أظهرت لها أن كلّ الأرقام المتعلقة بعدد المتابعين لتويتر وانستقرام وبعدد المشاهدات على يوتيوب مفبركة بمعرفة شركات متخصّصة.

شمس أكدت أنها اجتمعت بشركة فرنسية متخصصة للدعاية لألبومها المنتظر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاكتشفت هناك كيف يتمّ بيع الوهم للجمهور ووسائل الإعلام عبر شراء النجوم لأرقام "مزيفة". وقالت عبر عدة تغريدات من حسابها الموّثق بموقع تويتر: "اجتمعت مع شركة فرنسية عشان اعمل اعلانات في السوشال ميديا لالبومي واكتشفت بالاوراق والادلة ان 95 في المئة من الفنانين العرب حساباتهم وهمية واكتشفت ان 95 في المئة من الفنانين العرب يشتروا نسبة مشاهدة على كليباتهم في عشان كذا ولا فنان عربي عنده اعلان عالمي على قناته في اليوتيوب".

وأضافت بتغريدات متعاقبة: "واكتشفت خير اللهم اجعله خير قال ايه ان لما انستغرام يسوي حملة واليوتيوب على الشراء الوهمي يصير الفنان بنفس اللحظة يشتري وهم جديد عشان ما ينكشف، وطالبت كل نجم عربي يدعى أن عمله حقق رقما قياسيا تقديم أدلة ورقية موثقة من إدارة موقع اليوتيوب لإثبات صحة كلامه قائلة: نداء عاجل على جميع المستمعين والمشاهدين ان يطلبوا من الفنانين العرب وشركاتهم الفنية تقديم ادلة ورقية على صحة ارقامهم وعدم خداع الناس عيب".

وواصلت شمس توجيه اللوم إلى نجوم الفن العربي قائلة: "والله عيب عليكم يا فنانين وفنانات العرب المقصودين ترى حتى لو ضحكتوا على الناس ماقدرتوا تضحكوا على الشركات العالمية وارقامكم الحقيقية مفضوحة".

وضربت مثلاً بأغنية ذائعة الصيت للمطرب رابح صقر قائلة: "اغنية رابح صقر #خميس ومالي خلق ازعل هي المقياس الحقيقي بالنسبة لدول الخليج تخيلوا هذي الاغنية الي كسرت الدنيا وانسمعت في كل بيت"، أضافت: "نسبة مشاهدات خميس ومالي خلق ازعل بحدود 6 مليون بعد مرور سنة على نزولها ويجيك فنان محد سمع اغنيته الا اهو وجيرانهم ويقول شافوها عشرات الملايين".

واختتمت بتوجيه التحية للنجوم الصادقين مع أنفسهم وجمهورهم بقولها: "تحية لكل فنان وفنانة ما يكذبون على نفسهم وتحية لكل محطة تلفزيونية ما تشتري مشاهدات وهمية لبرامجها عشان تكذب على المُعلن عشان يعلن في تلفزيونهم".

شمس اعتادت أن توجّه هذه الاتهامات إلى صديقتها اللدودة أحلام، إلا أنّ سياق التغريدات يبدو موجّهاً إلى النجم المغربي سعد المجرد .. ترى لمن وجهت شمس هذه الاتهامات؟

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