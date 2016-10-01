باراك أوباما يشجع إبنتيه على الإلتحاق بالجيش

صرح الرئيس باراك أوباما Barack Obama يوم الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول في لقاء رتبت له شبكة "سي.إن.إن" إنه سيشعر بالفخر إذا قررت إبنتاه الإنضمام للجيش الأمريكي، لكنه إعترف بأنه سيشعر أيضاً بالقلق عليهما.

وخلال اللقاء سأل ضابط متقاعد برتبة كولونيل بالجيش الأمريكي أوباما عمّا سيقول لابنتيه ماليا البالغة من العمر 18 عاماً وساشا البالغة من العمر 15 عاماً إذا أرادتا الالتحاق بالجيش، ورد أوباما قائلاً "سأشجعهما" .

وأضاف "لو قلت إنني لا أشعر بالتوتر أكون كاذباً... ابناؤك هم ابناؤك. لو أتيحت لنا الفرصة لأردناهم أن يظلوا مرتاحين في ملابس النوم لبقية حياتهم."

وقال أوباما إنه يود انضمام المزيد من الأمريكيين للخدمة العسكرية خاصة "ممن ينتمون للفئات أصحاب الدخول العالية" التي أشار إلى أنها "غير ممثلة بالدرجة الكافية" في الجيش مشيراً إلى أن كثيرين لم تعد لهم صلة شخصية برجال الجيش ونسائه.