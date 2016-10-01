جاساما يدير جولة الحسم في نهائي الأبطال.. ' ذكرى جيدة لم تكتمل للزمالك '

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد باختيار الجامبي بكاري جاساما حكما لمواجهة إياب نهائي دوري الأبطال أمام ماميلودي صن داونز.

وأداء جاساما مباراة صن داونز والزمالك في مرحلة المجموعات باستاد لوفتوس فيرسفيلد التي انتهت بهدف علي جبر في مرماه.

لكنه سبق وأدار مباراة النجم الساحلي والزمالك في بتروسبورت بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 3-0 وكان قريبا من تعويض خسارة الذهاب 5-1 لكنه ابتعد بفارق هدف وحيد.

ويعاون جاساما جان كلود من بوروندي ومروي إدين رانجي من كينيا، والحكم الرابع هو بكاري كامارا ويراقب اللقاء الغاني ورلانو كوبدزو من غانا.

ويراقب الحكام السوداني صلاح أحمد محمد صالح ومنسق المباراة النيجيري بول أيكونج باي.

ولم يتضمن الخطاب تحديد ملعب المباراة أو الموعد النهائي على الرغم من اختيار الزمالك يوم 23 أكتوبر لخوض المواجهة.