حكم حسم دوري الأبطال.. ' تخصص النهائيات ' الذي لا يحبه جبر وشهد وداع أبو تريكة

قرر الكاف أن يكون الجامبي "تخصص النهائيات" باكاري جاساما حكما لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي سيجمع بين الزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي يوم 23 أكتوبر.

وكان الكاف قد اختار الكيني ديفيز أوموينو حكما للقاء الذهاب في جنوب إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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وقاد جاساما للزمالك إفريقيا 4 مباريات، الأول كان الخسارة من فيتا كلوب الكونجولي في دور مجموعات أبطال إفريقيا 2014.

ثاني مباراة قادها جاساما للزمالك كان على موعد مع ذكرى جيدة لم تكتمل، وهي العودة التي كادت أن تكون تاريخية في نصف نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي أمام النجم الساحلي.

الزمالك كان قد خسر 5-1 في الذهاب، قبل أن يسجل ثلاثية في الإياب أمام أعين جاساما الذي طرد علي جبر خلال اللقاء.

أما خلال النسخة الحالية من دوري الأبطال، قاد لقاءين للأبيض الأول كان إياب دور الـ32 وفاز فيه الزمالك على يونيون دوالا الكاميروني 2-0.

اللقاء الثاني كان أمام صن داونز نفسه على ملعبه وفاز فيه الفريق الجنوب الإفريقي 1-0 بهدف ذاتي لعلي جبر.

وفي مطلع هذا العام، اختار الكاف جاساما كأفضل حكم في القارة على حساب أليوم الكاميروني وإريك أرنود أوتوجو كاستان الجابوني وجاني سيكازوي الزامبي والمصري جهاد جريشة.

ويعد نهائي دوري أبطال إفريقيا المقبل هو رابع نهائي لدوري الأبطال يحكمه جاساما على التوالي، إذ شاهد فوز الأهلي على أورلاندو بايرتس في نهائي 2013، ووفاق سطيف على فيتا كلوب في 2014، ومازيمبي على اتحاد العاصمة الجزائري في 2015.

كما كان جاساما حاضرا عندما هزم المنتخب التونسي نظيره المصري 1-0 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015.

وبكونه كان حكما لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2013، شهد جاساما وداع محمد أبو تريكة للجماهير المصرية حيث كانت أخر مباراة لأسطورة الأهلي في مصر قبل لعبه في كأس العالم للأندية واعتزاله بعدها.