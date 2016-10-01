ننشر أول صورة للعرائس المتحركة في مسلسل «وردة وتوت» على «راديو هيتس»

كتبت – إنجي لطفي

حصلت وكالة ONA على أول صورة لشخصيات العرائس المتحركة بداخل المسلسل الإذاعي “وردة وتوت” على راديو هيتس.

وكانت أميرة فودة مؤلفة المسلسل الإذاعي قد صرحت من قبل لوكالةONA عن أن فكرة المسلسل اجتماعى أسري وبمثابة وجبة دسمة لتصرفات الأطفال اليومية الحياتية حيث يدور حول 3 شخصيات وهم شخصية الأم وردة والتي تجسدها الإذاعية هبة الجارحي، وهي نموذج للأم المصرية الذي يسألها ابنها 100 سؤال في الثانية الواحدة، أما شخصية الطفل توت فيؤديها الطفل ياسين الذي جسد شخصية حسونة صديق بكار”، أما شخصية سمسمة والتي تجسدها الإعلامية أسماء مصطفى، فهي الجارة التي تتدخل في الوقت المناسب عندما تفشل الأم “وردة” في إقناعه وتحاول توصيل المعلومه له في شكل حدوته مصرية ترصد عن موقف يحدث في الحياة اليومية بين الأطفال والأمهات”.

ويذاع المسلسل من الأحد إلى الخميس لمدة 15 دقيقة في تمام الساعة السابعة إلا ربع، وحتى السابعة صباحا على راديو “هيتس”.