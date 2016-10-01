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هاني الناظر: قانون “جاستا” أول مسمار في نعش الإمبراطورية الأمريكية

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هاني الناظر

علق الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث السابق على رفض مجلس النواب الأمريكي استخدام حق “الفيتو” ضد الكونجرس حول تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إذا كانت أمريكا جادة فعلاً في قرارها تجاه فقد يكون هذا آخر أخطائها التاريخية اعتبارًا من جريمة قنبلة هيروشيما ثم مرورًا بحرب فيتنام وأفغانستان والعراق وانتهاء بنشر الفوضي والإرهاب في الشرق الأوسط”.

وتابع: “ومن يدري فهذا الخطأ من الممكن أن يكون أول مسمار في نعش الإمبراطورية الأمريكية وفي نفس الوقت أول حجر في بناء الإمبراطورية الصينية وعلى الأمريكيين أن يقرأوا بعناية شديدة في التاريخ ويتعلموا كيف كانت بداية انهيار الإمبراطورية الرومانية والعثمانية والبريطانية، التاريخ قد يتجمل ولكنه لا يكذب، فهل يتعلموا من التاريخ؟”.

ورفض مجلس النواب الأمريكي “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

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