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البرلمان التركي يجدد تفويضه للحكومة بإرسال قوات للخارج

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البرلمان التركي يجدد تفويضه للحكومة بإرسال قوات للخارج البرلمان التركي يجدد تفويضه للحكومة بإرسال قوات للخارج

البرلمان التركي

جدد البرلمان التركي، اليوم السبت، تفويضه للحكومة بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، بحجة التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أية تنظيمات إرهابية.

وجاء التجديد عقب مناقشة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مذكرة تقدمت بها في وقت سابق، لتمديد صلاحياتها بهذا الخصوص، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وتمت المصادقة على مذكرة الحكومة بعد أن حظيت بموافقة نواب الأحزاب الثلاثة الكبرى في البرلمان، العدالة والتنمية (الحاكم)، والشعب الجمهوري، والحركة القومية (معارضان)، على أن ينتهي التمديد بنهاية أكتوبر 2017.

وكان البرلمان التركي قد صادق في 2 أكتوبر 2014 ، للمرة الأولى ، على مذكرة تفوض الحكومة بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد ، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، وتم تجديدها لعام ثانى في 3 سبتمبر 2015.

أ ش أ

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