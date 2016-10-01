بالصور.. أهالى قرية شنديد بالبحيرة يشتكون من غرق شوارعها بمياه الصرف

أرسل القارئ، حسام الشاذلى، من سكان قرية شنديد التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، رسالة إلى خدمة "صحافة المواطن" اشتكى فيها من غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحى.

ووجه القارئ فى رسالته التى أرفقها بمجموعة من الصور، نداء عاجلا إلى المسؤولين لسرعة التدخل وحل الأزمة، موضحا أن هذه المشكلة تتسبب فى عدد من الأمراض والأوبئة للأطفال وكبار السن.

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