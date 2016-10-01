أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

صورة تثير الجدل خلال مؤتمر انتخابي لـ هيلاري : الحضور أداروا ظهورهم لها ...

Google+ Print

يفضل مرشحو الانتخابات أن يحيطهم مؤيدوهم في كل وقت ومكان، التأييد دليل على الشعبية، ولا يرغب أي مرشح أن يرى مؤيديه وهم يعطونه ظهورهم، ولكن ما حدث مع هيلاري كلينتون كان تأييدًا من نوع آخر.

فقد أثارت صورة، تم التقاطها خلال مؤتمر انتخابي لهيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر جميع مؤيديها وهم يديرون ظهورهم لها وكأنهم يتجاهلونها.

بالنظر للصورة للوهلة الأولى، قد تعتقد أن المؤيدين يتجاهلون «كلينتون»، بينما هي تقف ملوحة بيديها وعلى وجهها ابتسامة عريضة، فقد أدار جميع المؤيدين ظهورهم لها لالتقاط أفضل سيلفي مع مرشحة الرئاسة الأمريكية، ورئيسة الولايات المتحدة «المحتملة».

وانتشرت الصورة، التي التقطتها باربرا كيني، مصورة حملة كلينتون الانتخابية، بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركها الآلاف بسبب تعبيرها البليغ عن الواقع الذي نعيشه، والتأثير الذي أحدثته التكنولوجيا في كثير من مناحي الحياة.

وقد علق البعض على الصورة بسخرية، حول نفور المؤيدين من مرشحة الرئاسة، فيما وجد البعض أن تلك الصورة ليست غريبة فحسب، بل مرعبة أيضًا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار