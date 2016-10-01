صورة تثير الجدل خلال مؤتمر انتخابي لـ هيلاري : الحضور أداروا ظهورهم لها ...

سمر العشري

يفضل مرشحو الانتخابات أن يحيطهم مؤيدوهم في كل وقت ومكان، التأييد دليل على الشعبية، ولا يرغب أي مرشح أن يرى مؤيديه وهم يعطونه ظهورهم، ولكن ما حدث مع هيلاري كلينتون كان تأييدًا من نوع آخر.

فقد أثارت صورة، تم التقاطها خلال مؤتمر انتخابي لهيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر جميع مؤيديها وهم يديرون ظهورهم لها وكأنهم يتجاهلونها.

بالنظر للصورة للوهلة الأولى، قد تعتقد أن المؤيدين يتجاهلون «كلينتون»، بينما هي تقف ملوحة بيديها وعلى وجهها ابتسامة عريضة، فقد أدار جميع المؤيدين ظهورهم لها لالتقاط أفضل سيلفي مع مرشحة الرئاسة الأمريكية، ورئيسة الولايات المتحدة «المحتملة».

وانتشرت الصورة، التي التقطتها باربرا كيني، مصورة حملة كلينتون الانتخابية، بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركها الآلاف بسبب تعبيرها البليغ عن الواقع الذي نعيشه، والتأثير الذي أحدثته التكنولوجيا في كثير من مناحي الحياة.

وقد علق البعض على الصورة بسخرية، حول نفور المؤيدين من مرشحة الرئاسة، فيما وجد البعض أن تلك الصورة ليست غريبة فحسب، بل مرعبة أيضًا.

شبكةعيونالإخبارية

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