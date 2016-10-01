بسبب بركان «كوليما».. السلطات المكسيكية تجلى المئات من ثلاث قرى

اضطرت السلطات المكسيكية إلى إجلاء مئات الأشخاص من ثلاث قرى تقع عند سفوح بركان كوليما بعد ثورة البركان.

وصرحت حكومة ولاية كوليما – طبقا لما ذكرته شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية – بأنه تم إجلاء 230 شخصا من قرية لابيسيرا ، و80 من يربابوندا ، وأشار مسئولو الدفاع المدنى إلى أن البعض ذهب إلى ملاجئ فى مدينة كومالاز ، وأجلت السلطات فى ولاية جاليسكو المجاورة سكان قرية أخرى تعرف باسم خوان باراجان.

وأدى ثوران البركان إلى انطلاق الحمم من فوهته ، وانبعث عمود من الرماد والأبخرة فى الهواء ، ويقع بركان كوليما المعروف أيضا بـ”بركان النار”، ويرتفع 3820 مترا ، على بعد 690 كيلومترا شمال غربى العاصمة مكسيكوسيتي.

أ.ش.أ