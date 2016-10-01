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بسبب بركان «كوليما».. السلطات المكسيكية تجلى المئات من ثلاث قرى

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بسبب بركان «كوليما».. السلطات المكسيكية تجلى المئات من ثلاث قرى بسبب بركان «كوليما».. السلطات المكسيكية تجلى المئات من ثلاث قرى

بركان – أرشيفية

اضطرت السلطات المكسيكية إلى إجلاء مئات الأشخاص من ثلاث قرى تقع عند سفوح بركان كوليما بعد ثورة البركان.

وصرحت حكومة ولاية كوليما – طبقا لما ذكرته “إيه بى سى نيوز” الأمريكية – بأنه تم إجلاء 230 شخصا من قرية لابيسيرا ، و80 من يربابوندا ، وأشار مسئولو الدفاع المدنى إلى أن البعض ذهب إلى ملاجئ فى مدينة كومالاز ، وأجلت السلطات فى ولاية جاليسكو المجاورة سكان قرية أخرى تعرف باسم خوان باراجان.

وأدى ثوران البركان إلى انطلاق الحمم من فوهته ، وانبعث عمود من الرماد والأبخرة فى الهواء ، ويقع بركان كوليما المعروف أيضا بـ”بركان النار”، ويرتفع 3820 مترا ، على بعد 690 كيلومترا شمال غربى العاصمة مكسيكوسيتي.

أ.ش.أ

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