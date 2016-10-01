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افتتاح الدورة الـ 12 لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب منتصف أكتوبر الجاري

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افتتاح الدورة الـ 12 لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب منتصف أكتوبر الجاري افتتاح الدورة الـ 12 لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب منتصف أكتوبر الجاري

معرض الخرطوم الدولي _ أرشيفية

أنهت وزارة الثقافة السودانية استعداداتها لافتتاح الدورة الثانية عشرة, لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب في 17 أكتوبر الجاري وذلك بأرض المعارض بمنطقة بري, تحت رعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح.

وذكر مدير المعرض مجاهد أحمد عبد الرحمن, اليوم السبت, إنه يشارك في فعاليات المعرض هذا العام, 350 دار نشر محلية ودولية ويحضره رئيسا اتحاد الناشرين العرب, واتحاد الناشرين المصريين, وعدد من الشخصيات والأدباء من خارج البلاد, من بينهم الشاعر العراقي صالح السنيمي.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام يركز على الإصدارات الحديثة للمطابع, بجانب اهتمامه بالكتاب العلمي والجامعي ومكتبة الطفل على وجه الخصوص لافتا إلى إعداد برنامج حافل, يشمل إقامة عدد من الندوات والمحاضرات, ومقهى ثقافي, وأمسيات ثقافية وفكرية بمشاركة عدد من الفنانين والأدباء.

وتابع أنه يتم خلال المعرض تكريم عدد من الشخصيات الفنية والأدبية المحلية والدولية التي أثرت الساحة الثقافية داخليا وخارجيا.

أ ش أ

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