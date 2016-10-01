مدرس يصرخ لوزير التعليم والمحافظ بسبب اضطهاده في بني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

يستغيث عادل محمد عبدالعزيز، أخصائي اجتماعي بمدرسة “الحديثة 1″ الأبتدائية بمدينة الواسطي شمال محافظة بني سويف، بالدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، ضد توجيه التربية الإجتماعية بالإدارة التعليمية بالواسطى، بسبب اضطهاده علي حسب وصفة وذلك بعد إصدارهم قرارًا بنقله خارج المدينة، على الرغم من وجود أخصائيين اجتماعيين أحدث تعيينًا بمدارسهم ولم يتم نقلهم.

وقال عادل محمدعبدالعزيز، لـ لأونا : لا أجد أمامي سوى وزير التعليم ومحافظ بني سويف، للتدخل ومتابعة مشكلتي والتي ستسبب لي العديد من المشكلات وخصوصا أنني اقوم بمتابعة نجلتي المريضة والمعاقة ذهنيا ” حيث قرر توجيه التربية الإجتماعية نقلي من مدرستي التي تتواجد بها ابنتي صاحبة الظروف الخاصة، والتي تحتاجني بجوارها ولا أستطيع تركها في تلك المرحلة نظرًا لما تعانيه من أمراض وإجرائها لعمليات جراحية، إلى مدرسة بقرية الميمون والتي تبعد أكثر من 15 كيلو عن مقر إقامتي.

وتابع الأخصائي الاجتماعي: “هناك العديد منه الأخصائيين أحدث مني في مدارسهم لم يتم نقلهم من أماكنهم رغم حداثتهم وصغر سنهم، وبتقدمي بشكوى للتوجيه رفضوا بل زاد تعنتهم ضدي حتى أن معلومات وصلتني بالتهديد أنه في حال تكرار شكوتي سيتم نقلي لخارج الإدارة التعليمية أو خارج المحافظة”، مضيفًا، أطالب وزير التربية والتعليم ومحافظ بني سويف سرعة التدخل وعودة الحق لأصحابه.