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الداخلية: استشهاد 5 مجندين برصاص مسلحين بالعريش

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الداخلية: استشهاد 5 مجندين برصاص مسلحين بالعريش الداخلية: استشهاد 5 مجندين برصاص مسلحين بالعريش

وزارة الداخلية – أرشيفية

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بتفاصيل استشهاد 5 مجندين أمن مركزي برصاص مسلحين بالعريش.

وقال، في بيان، اليوم السبت: “أفاد مركز الإعلام الأمنى بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإطلاق النيران تجاه 5 مجندين – من قوة قطاع الأمن المركزى بالعريش – أثناء عودتهم من أجازتهم الدورية مستقلين سيارة، بالمنطقة المحصورة بين طريقى جسر الوادى والدائرى بدائرة قسم شرطة أول العريش مما أدى إلى استشهادهم وهم: “أحمد عبد الفتاح عبد الرحمن، كارم محمد شعبان، محمد حسن عبد العاطى، مصطفى كامل إبراهيم، سالم محمود شعبان، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية”.

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