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تطبيق مشروع «كرامة وتكافل» بقرى «الوادى الجديد»

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تطبيق مشروع «كرامة وتكافل» بقرى «الوادى الجديد» تطبيق مشروع «كرامة وتكافل» بقرى «الوادى الجديد»

اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، السبت، عن الإعداد لتطبيق مشروع “كرامة وتكافل” بقري الشب الأربعة بالتنسيق مع وزارة التضامن الأجتماعي، وقال أن المشروع بدأ تسجيله لأول مرة بمركزي الفرافرة وباريس منذ 3 أيام ، وذلك فى إطار اهتمام بالمحافظات الحدودية ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للأهالي بتلك المناطق.

و أضاف «عشماوى»، انه تمت مطالبة مسئولي التضامن الأجتماعي بتوفير سيارة الخدمات الاجتماعية بقري الشب لتقديم خدماتها بالمنطقة عقب تسكين القرية الأولي والإعداد لتسكين القرية الرابعة خلال الفترة المقبلة .

أشار محافظ الوادي الجديد، إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت مشروع «كرامة وتكافل» منذ 3 ايام بمركزي الفرافرة وباريس بالوادي الجديد لأول مرة علي مستوي المحافظة، حيث إن معاش تكافل هو استحقاق أسرى مشروط بأنتظام الأبناء فى التعليم وحصول الأسرة على خدمات الرعاية الصحية، ويصرف للمرأة فى الأسرة التى تعانى من الفقر وعدم انتظام الدخل، حيث تحصل على مبلغ 325 جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 100 جنيه للطالب فى المرحلة الثانوية و80 للإعدادية و60 للابتدائية بحد أقصى ثلاثة أبناء فى الأسرة الواحدة، وتصرف المساعدة المالية كل ثلاثة أشهر للتحقق من انتظام الأبناء فى الدراسة وتطعيم الأطفال.

ولفت إلي أنه بالنسبة لمعاش «كرامة»، فأنه استحقاق فردى موجه للمسنين فوق 65 عامًا ولذوى الإعاقة وهى فئات غير قادرة على العمل ولا تملك حيازة زراعية أو معاشًا ضمانيًا ويحصل الفرد الواحد على مبلغ 350 جنيهًا يصرف شهريًا بحد أقصى ثلاثة أفراد داخل الأسرة الواحدة.

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