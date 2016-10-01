ألمانيا توفر آلاف الوظائف في المناطق المحيطة بسوريا والعراق

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الحكومة وفرت خلال الأشهر الماضية آلاف الوظائف في المناطق المحيطة بسوريا والعراق ، في إطار مكافحتها لأسباب اللجوء.

وذكرت صحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الصادرة اليوم السبت ، ونشرتها صحيفة (الدويتش فيلا) على صفحتها الإلكترونية ، استنادا إلى وزارة التنمية الألمانية ، أن الحكومة الألمانية وفرت نحو 34 ألف وظيفة في كل من تركيا ولبنان والعراق والأردن ، وذلك بحلول نهاية سبتمبر الماضي.

وأضافت الصحف أنه من المنتظر أن يصل هذا العدد إلى 50 ألف وظيفة بحلول نهاية العام الحالي ، وأنه تم توفير هذه الوظيفة بمساعدة برنامج وزارة التنمية الألمانية “كاش فور وورك” (النقد مقابل العمل).

يذكر أن البرنامج مخصص له 200 مليون يورو ، ويتضمن دفع رواتب لاجئين أو سكان في المناطق المتأزمة حول سوريا والعراق ، مقابل قيام هؤلاء ، على سبيل المثال ، بإنشاء مساكن أو ساحات رياضية للاجئين.

وتسعى الحكومة الألمانية ، من خلال ذلك ، إلى الحد من أسباب اللجوء ، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية في مناطق الأزمات.

وكان وزير التنمية الألمانية غيرد مولر قد قال في هذا الشأن ” يمكن لأبنائكم أن يتعلموا ويكسبوا لقمة العيش لهم ولذويهم أو بناء مكان خاص بهم للإقامة فيه”.

أ ش أ