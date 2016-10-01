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ألمانيا توفر آلاف الوظائف في المناطق المحيطة بسوريا والعراق

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ألمانيا توفر آلاف الوظائف في المناطق المحيطة بسوريا والعراق ألمانيا توفر آلاف الوظائف في المناطق المحيطة بسوريا والعراق

أرشيفية

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن وفرت خلال الأشهر الماضية آلاف الوظائف في المناطق المحيطة بسوريا والعراق ، في إطار مكافحتها لأسباب اللجوء.

وذكرت صحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الصادرة اليوم السبت ، ونشرتها صحيفة (الدويتش فيلا) على صفحتها الإلكترونية ، استنادا إلى وزارة التنمية الألمانية ، أن الحكومة الألمانية وفرت نحو 34 ألف وظيفة في كل من تركيا ولبنان والعراق والأردن ، وذلك بحلول نهاية سبتمبر الماضي.

وأضافت الصحف أنه من المنتظر أن يصل هذا العدد إلى 50 ألف وظيفة بحلول نهاية العام الحالي ، وأنه تم توفير هذه الوظيفة بمساعدة برنامج وزارة التنمية الألمانية “كاش فور وورك” (النقد مقابل العمل).

يذكر أن البرنامج مخصص له 200 مليون يورو ، ويتضمن دفع رواتب لاجئين أو سكان في المناطق المتأزمة حول سوريا والعراق ، مقابل قيام هؤلاء ، على سبيل المثال ، بإنشاء مساكن أو ساحات رياضية للاجئين.

وتسعى الحكومة الألمانية ، من خلال ذلك ، إلى الحد من أسباب اللجوء ، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية في مناطق الأزمات.

وكان وزير التنمية الألمانية غيرد مولر قد قال في هذا الشأن ” يمكن لأبنائكم أن يتعلموا ويكسبوا لقمة العيش لهم ولذويهم أو بناء مكان خاص بهم للإقامة فيه”.

أ ش أ

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