محمد بن زايد يوجه بتطوير واحات وقلاع العين

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتطوير واحات العين وما جاورها من حصون وقلاع باعتبارها احدى أبرز المعالم التاريخية والتراثية في المنطقة وتهيئتها لتصبح وجهة سياحية جاذبة للزوار .

ووجه سموه.. ديوان ولي عهد أبوظبي بالإشراف والتنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والجهات المعنية بالعمل على وضع الخطط والآليات المناسبة لتطوير وتجهيز الواحات بكافة المتطلبات والخدمات اللازمة لجعلها مقصدا مفضلا للزوار والسواح .

وشمل التوجيه مراعاة خصوصية الواحات بما يحافظ على عراقتها التاريخية وأصالتها ومميزاتها القيمة كأحد المعالم البارزة في تاريخ ووجدان أبناء الإمارات وشاهد على مرحلة تاريخية مهمة في حياة الآباء والأجداد شكلت فيها الواحات شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات وإنشاء المرافقا لمتنوعة في أماكن القلاع والحصون والمواقع الأثرية المنتشرة في العين بما تحمله من ملامح الأصالة والهوية الوطنية بأبعادها المعمارية والجمالية والتراثية الأصيلة بالشكل الذي يحقق حفظ وصون وحماية التراث الثقافي لإمارة ابوظبي ويعزز الفخر الوطني والوعي الثقافي بين ابناء الوطن .

وتضمن التوجيه استثمار إمكانات هذه المواقع الأثرية والتاريخية وما تتمتع به من مقومات سياحية متعددة بمايسهم في تعزيز وتنمية القطاع السياحي ورفد المكانة الاقتصادية لإمارة أبوظبي تماشيا مع الرؤية المستقبلية 2030 .