أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد يوجه بتطوير واحات وقلاع العين

Google+ Print
محمد بن زايد يوجه بتطوير واحات وقلاع العين محمد بن زايد يوجه بتطوير واحات وقلاع العين

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتطوير واحات العين وما جاورها من حصون وقلاع  باعتبارها احدى أبرز المعالم التاريخية والتراثية في المنطقة وتهيئتها لتصبح وجهة سياحية جاذبة للزوار .

ووجه سموه.. ديوان ولي عهد أبوظبي بالإشراف والتنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والجهات المعنية بالعمل على وضع الخطط والآليات المناسبة لتطوير وتجهيز الواحات بكافة المتطلبات والخدمات اللازمة لجعلها مقصدا مفضلا للزوار والسواح .

 وشمل التوجيه مراعاة خصوصية الواحات بما يحافظ على عراقتها التاريخية وأصالتها ومميزاتها القيمة كأحد المعالم البارزة في تاريخ ووجدان أبناء الإمارات وشاهد على مرحلة تاريخية مهمة في حياة الآباء والأجداد شكلت فيها الواحات شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات وإنشاء المرافقا لمتنوعة في أماكن القلاع والحصون والمواقع الأثرية المنتشرة في العين بما تحمله من ملامح الأصالة والهوية الوطنية بأبعادها المعمارية والجمالية والتراثية الأصيلة بالشكل الذي يحقق حفظ وصون  وحماية التراث الثقافي لإمارة ابوظبي ويعزز الفخر الوطني والوعي الثقافي بين ابناء الوطن .

  وتضمن التوجيه استثمار إمكانات هذه المواقع الأثرية والتاريخية وما تتمتع به من مقومات سياحية متعددة بمايسهم في تعزيز وتنمية القطاع السياحي ورفد المكانة الاقتصادية لإمارة أبوظبي تماشيا مع الرؤية المستقبلية 2030 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية