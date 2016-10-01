بالفيديو - تشيلسي يسترد عافيته أمام هال في غياب المحمدي

نجح تشيلسي في تحقيق الانتصار على مضيفه هال سيتي بهدفين دون رد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي الذي تعرض للخسارة في مباراتيه الأخيرتين أمام ليفربول وأرسنال على التوالي حقق انتصاره الأول على هال الذي خسر أيضا مباراتيه الماضيتين أمام نفس الفريقين.

وغاب المصري أحمد المحمدي عن تشكيل هال سيتي بسبب عقوبة الإيقاف عليه بعد طرده أمام ليفربول الجولة الماضية.

وبدأ كونتي المباراة بمفاجأة في التشكيل إذ أراح الصربي إيفانوفيتش والذي لم يجلس على مقاعد البدلاء منذ موسم 2011-2012 ودفع بماركوس ألونسو لأول مرة أساسيا.

المباغتة الأولى كانت عن طريق أصحاب الأرض الذين كادوا أن يسجلوا من تسديدة سنودرجاس من ضربة حرة غيرت اتجاهها لكن كورتوا تألق وأبعدها.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل ضغط قوي لتشيلسي وحضور دائم في منطقة جزاء هال لكن دون خطورة كبيرة.

وفي الشوط الثاني أتيح لتشيلسي أكثر من فرصة خطيرة، فكاد دييجو كوستا أن يسجل بعد أن راوغ جاكوبسن حارس هال ليسدد لكن ليفرمور مدافع هال والقائم ردا التسديدة ليتابعها كانتي فوق العارضة.

وفي الدقيقة 61 نجح ويليان في تسجيل أول أهداف المباراة بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة ليتقدم لتشيلسي.

ست دقائق فقط حتى أضاف دييجو كوستا هدفا ثانيا لتشيلسي بالطريقة ذاتها ومن نفس المكان.

وسيطر تشيلسي على المباراة بشكل كامل بعد الهدفين إلا أنه لم ينجح في إضافة هدف ثالث ليخطف البلوز ثلاث نقاط هامة.

ورفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 13 نقطة يحتل بهم المركز السادس فيما تجمد رصيد هال عند 7 نقاط في المركز الـ15.

شاهد هدفي المباراة