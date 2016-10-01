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بالفيديو - بهدف خيالي من باييه.. وست هام يحقق نتيجة إيجابية لأول مرة منذ 4 جولات

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بالفيديو - بهدف خيالي من باييه.. وست هام يحقق نتيجة إيجابية لأول مرة منذ 4 جولات بالفيديو - بهدف خيالي من باييه.. وست هام يحقق نتيجة إيجابية لأول مرة منذ 4 جولات

تعادل وست هام يونايتد مع ضيفه ميدلزبره بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان وست هام قد خسر في 4 جولات على التوالي ولم يفز سوى في الجولة الثانية بنتيجة 1-0 على بورنموث.

وتقدم كريستيان ستواني لميدلزبره في الدقيقة 51 من عمر المباراة، قبل أن يقوم ديمتري باييه بالتلاعب بخط دفاع ضيفه وتسجيل هدفا خياليا بطريقة رائعة.

ورفع وست هام رصيده من النقاط إلى 4 في المركز الـ18، في حين أن ميدلزبره ارتفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ16.

لمشاهدة الأهداف من هنا

تعادل آخر مثير

وفي نفس الجولة والتوقيت تعادل بورنموث مع مضيفه واتفورد بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

سجل كالوم ويلسون الهدف الأول لبورنموث على مضيفه واتفورد في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل تروي ديني للمضيف في الدقيقة 51.

وأضاف جوشوا كينج الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 63، لكن إيزاك ساكسيس تعادل لواتفورد في الدقيقة 65.

ورفع بورنموث رصيده من النقاط إلى 8 في المركز الـ12 من جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد واتفورد 8 نقاط في المركز 11.

لمشاهدة أهداف المباراة من هنا

سندرلاند يعود من بعيد

وتعادل سندرلاند مع ضيفه وست بروميتش ألبيون بنتيجة 1-1، سجل ناصر الشاذلي هدف التقدم في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل باتريك فان أنهولت للقطط السوداء في الدقيقة 83.

وارتفع رصيد سندرلاند من النقاط إلى نقطتين في المركز الـ19، في حين واتفورد ارتفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ11.

لمشاهدة أهداف المباراة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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