جيمي فاردي يكشف طقوسه قبل المباريات في كتابه

كشف المهاجم الإنجليزي الهداف جيمي فاردي عن طقوسه الخاصة وذلك قبل كل مباراة يلعبها والتي يحافظ عليها كل أسبوع من أجل تجهيز نفسه للعب والتهديف في المباريات.

ونشر صاحب الـ29 عاما في سيرته الذاتية "من لاشيء، قصتي" عن الطقوس التي يقوم بها بداية من ليلة المباراة وحتى إنطلاق صافرة الحكم معلنا بداية المباراة.

وتبدأ طقوس فاردي "الروحية" بالليلة السابقة للمباراة عندما يكون التوتر هو عدو اللاعب الأول لقتل محاولاته من أجل النوم الهاديء إستعدادا للمباراة، فاردي يتغلب على ذلك بكأس من النبيذ البرتغالي.

ويساعد ذاك الكأس اللاعب على الخلود إلى النوم سريعا متغلبا بذلك على التوتر ومساعدا إياه على الإستشفاء والإستعداد ليوم المباراة.

الجهاز الطبي وطبيب التغذية والمدير الفني لليستر سيتي كلاوديو رانييري على علم بعادة اللاعب في شرب تلك الكأس ليلة كل مباراة ولا أحد لديه إعتراض على ذلك.

رانييري صرح بأنها أمور روحية لا دخل له بها طالما اللاعب يقوم بما يطلب منه على أرضية الملعب.

أما صباح المباراة فإفطار اللاعب منذ أن كان لاعبا في دوريات الهواة وحتى اليوم لم يتغير، قطعة من الجبن وطبق من البيض باللحم ومعه طبق من الفاصوليا البيضاء.

ومن الإفطار وحتى انطلاق صافرة الحكم لبداية المباراة يضع اللاعب لنفسه جدولا لشرب ثلاث علب من مشروب الطاقة "ريدبول" وكوب "دوبل إسبريسو" وذلك لمدة من الطاقة وجعله "يركض كالمجنون" على أرضية الملعب طوال دقائق المباراة على حد تعبيره.

لا أحد داخل نادي ليستر سيتي يستطيع التدخل وإعطاء نصائح للمهاجم الإنجليزي لتعديل أي من طقوسه الخاصة قبل كل مباراة حتى وإن بدت غير صحية فـ53 هدف في 152 مباراة له مع الثعالب وقيادته للفريق للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي وتسجيله 24 هدف كفيلة للرد على أي محاولات أو نصائح للتغير.